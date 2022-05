Maltraitance animale: une poursuite civile contre le Festival western de St-Tite

Le Festival western de St-Tite est ciblé par une poursuite au civil pour maltraitance de veaux et de bouvillons lors de ses rodéos.

Ainsi, l’organisme Communauté Droit animalier Québec (DAQ) demande qu’une injonction permanente soit émise afin d’interdire l’utilisation de ces animaux lors des rodéos du célèbre festival qui se déroule chaque année en Mauricie.

Le DAQ base sa poursuite sur la Loi sur le bien-être et la sécurité l’animal (Loi BÊSA), entrée en vigueur en 2015, qui stipule qu’il est «interdit de compromettre les impératifs biologiques (besoins essentiels) ainsi que le bien-être et la sécurité des êtres animaux». De plus, la Loi BÊSA mentionne également que le bien-être des animaux est une question d’intérêt public.

«À la lumière de ce nouveau cadre juridique en matière de bien-être, sécurité et protection des êtres animaux au Québec, le DAQ conteste devant la Cour supérieure du Québec les pratiques du Festival western de St-Tite et apportera toutes les preuves requises pour mener à bien cette action en justice», a précisé l’organisme dans un communiqué publié vendredi.

Fondé après que le gouvernement du Québec ait statué que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, le DAQ a pour mission de faire avancer l’éthique et le droit animalier ainsi que d’éduquer et sensibiliser le public au bien-être et à la sécurité des animaux.