Moins de bruit, plus de volume et biocarburant : le commerce fluvial gagne des points écologiques

Le transport maritime s'avère une solution plus écologique que le transport routier, selon plusieurs intervenants. L'industrie prend d'ailleurs des mesures pour réduire davantage son impact sur l'environnement.

La distance parcourue par une tonne métrique de marchandise avec un litre de carburant selon le moyen de transport est, pour un navire, de 243 km. Alors qu'elle est de 213 km pour un train et 35 km pour un camion, explique Mathieu St-Pierre, président-directeur général de la Société de développement économique du Saint-Laurent

Pour la même quantité de marchandises, le contenu d'un navire équivaut à 301 wagons et 963 camions, ajoute-t-il. « Par exemple, entre Montréal et Québec, ce sera 963 camions de moins dans l'axe de la 20 ou de la 40 », illustre M. St-Pierre. Ce qui signifie notamment moins de bruit, moins de pollution et moins de pression sur les infrastructures routières et le pavage.

Une étude publiée en 2020 par Transports Canada indique d'ailleurs que « les coûts environnementaux et sociaux du transport maritime à courte distance sont généralement inférieurs à ceux du transport ferroviaire et du transport routier, lorsque l'on compare des mouvements de port à port ».

Meilleures pratiques

Le Groupe CSL, dont fait partie la Canadian Steamship Lines, possède une flotte de plusieurs navires répartis au pays et à l'étranger.

En 2019, l'entreprise a amorcé des tests qui lui ont ultimement permis, en 2021, de faire fonctionner huit de ses navires qui circulent sur les Grands Lacs entièrement grâce à un biocarburant, explique Guillaum Dubreuil, directeur, relations gouvernementales et affaires externes, au Groupe CSL.

Ce biodiesel ne compromet pas la chaîne alimentaire, précise-t-il. Il est concocté à partir de rebuts végétaux non destinés à la consommation. Pour la durée des tests, ce carburant a pu réduire de plus de 80 % les émissions de GES du puits à l’hélice, selon M. Dubreuil.

Pour Guillaum Dubreuil, qui fait aussi partie du comité Environnement de l'association Armateurs du Saint-Laurent, il existe une volonté au sein des intervenants de l'industrie maritime d'adopter de meilleures pratiques environnementales, autant du côté de la technologie ou du carburant, que de la protection des espèces.

Un projet novateur

L'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST) déploie un projet-pilote appelé Enviro-Actions à Saguenay et Sept-Îles. Celui-ci se déroulera jusqu’en 2026 afin d’évaluer son efficacité avant de planifier un éventuel déploiement au sein d’autres zones portuaires.

Il s'agit d'un modèle de gestion environnementale proactive qui vise la mise en place de plusieurs systèmes de captage des données et d’un système d’alertes environnementales. Les gestionnaires des zones portuaires disposeront ainsi de données crédibles et impartiales en temps quasi-réel, sur la qualité de l’air, de l’eau et l’environnement sonore sur leur territoire, explique Julie Carrière, directrice générale de l'INREST.

« Les activités de dragage dans une zone portuaire peuvent avoir un impact sur l'environnement. Il y a aussi le transbordement. C'est là que le projet Enviro-Actions est hyper important... Quand on mesure, par exemple, des poussières dans l'air, on collabore avec (les ports pour trouver des solutions) », dit Mme Carrière.

« C'est grâce à la gestion préventive qu'on va être en mesure de préserver notre équilibre et de ne pas nuire à l'écosystème de façon irréversible », conclut-elle en réitérant l'importance du projet Enviro-Actions.