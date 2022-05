«Nous avons été réellement mauvais» - Nathan MacKinnon

L’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon n’avait pas trop envie de blaguer après la défaite des siens face aux Blues de St. Louis, dans le deuxième match de la demi-finale de l’Association de l’Ouest, jeudi, à Denver.

La formation locale ne ressemblait guère au club ayant terminé la saison régulière au sommet de l’Association de l’Ouest. Elle ne semblait pas avoir de solution à l’énigme présentée à elle, de sorte que les visiteurs l’ont emporté 4 à 1, grâce notamment au doublé de David Perron et aux 30 arrêts de Jordan Binnington.

Certes, MacKinnon s’attend à des améliorations dès samedi, quand le troisième duel de la série, qui est à égalité 1-1, se tiendra au Missouri.

«Nous avons été réellement mauvais, a-t-il déclaré au site The Athletic. Dans les années passées, nous aurions possiblement ruminé sur ça en nous abandonnant les uns les autres. Mais il faut aider chacun à se relever et à avancer. [...] Tout le monde était amorphe cette fois, vraiment. Nous avions encore une chance d’égaler le pointage [en troisième période], pourtant.»

De son côté, l’entraîneur-chef Jared Bednar ne paraissait pas très impressionné non plus.

«D’abord et avant tout, nous avons été dominés au plan du travail et du patinage. Ainsi, tout devenait plus difficile, a-t-il déploré. C’est un match seulement. On savait que ce serait une série longue et ardue. Il s’agit d’une excellente équipe et elle a répondu rapidement après une mauvaise soirée au premier affrontement. Maintenant, la balle est dans notre camp. Nous devons effectuer la même chose exactement.»

Lehkonen répond toujours présent

Par ailleurs, les partisans du Canadien de Montréal seront possiblement heureux de savoir que l’ancien joueur d’avant du Tricolore Artturi Lehkonen continue d’aider à sa façon les « Avs». Le Finlandais affiche un différentiel de +2 et revendique deux buts en six sorties éliminatoires.

Au cours des deux premiers rendez-vous contre les Blues, il a joué plus de 18 minutes. Preuve de la confiance que Bednar lui voue, il se retrouve au sein du deuxième trio complété par Nazem Kadri et Gabriel Landeskog.

Reste à savoir si le vétéran, qui a participé à la finale de la Coupe Stanley avec le Canadien en 2021, pourra en faire de même cette année. Le Colorado n’a pas joué au tour ultime depuis son championnat acquis au printemps 2001 face aux Devils du New Jersey.