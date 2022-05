Novarium invente l’économie de demain grâce au développement de projets innovants à fort potentiel de croissance

Novarium est un espace physique et virtuel qui fédère l’écosystème du Québec consacré à l’économie bleue. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, ce marché atteindra 3 trillions $US en 2030. Il inclut la culture d’algues, les biotechnologies, la gestion des données, la pêche durable et les transports maritimes intelligents (à l’échelle mondiale, 90% des biens manufacturés transitent par les voies maritimes).

Maillage entre des acteurs importants

Le groupe crée des synergies entre les entreprises émergentes, les investisseurs et la communauté scientifique d’une région concernée par un projet. Il leur propose notamment des installations et des laboratoires technologiques ainsi que des programmes d’accélération.

Son accélérateur marin FLOTS offre aux jeunes entreprises de l’accompagnement haute performance et l’accès à une communauté où technologie et science sont au service de l’économie bleue. Les participants peuvent ainsi développer leurs compétences dans différents programmes, en plus de tester leur projet dans des installations hors du commun.

Parmi les éléments au programme, notons la validation de marchés, la commercialisation, le maillage/réseautage avec des partenaires industriels, la création d’équipes multidisciplinaires et l’expérimentation de l’excubation industrielle.

Écosystème d’expertises variées

Plus de 600 chercheurs liés à l’économie bleue, aux sciences de la mer et à la préservation des océans orbitent autour du campus de Novarium, au cœur du centre-ville de Rimouski.

Intelligence des données et ingénierie maritime, biotechnologies et bioalimentaire marin, technologies propres et préservation des écosystèmes, pêche et transformation durable sont autant de champs auxquels ils se consacrent.

Novarium met à leur disposition laboratoires, équipements de navigation, bouées intelligentes, objets connectés, centre de prototypage et usines pilotes. Son équipe démontre ainsi au quotidien les immenses possibilités issues du mariage entre la nature et les technologies.

Sans oublier le travail direct avec l’industrie (ports, chantiers maritimes, associations de pêche et centres d’ingénierie maritime). Novarium vise de cette manière à accélérer le développement de procédés innovants qui vont mener à une économie plus performante et durable.