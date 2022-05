Pain cheddar et jalapeno au BBQ

Tout le monde aime le pain ! D’autant plus quand il s’agit d’un pain fait maison, agrémenté de cheddar fort et de piments jalapeno. Pas besoin de passer la journée à préparer cette recette, car elle contient peu d’ingrédients et se fait en quelques étapes faciles. Ce pain fait sur le gril aura sans aucun doute sa place au centre de la table lors de vos prochains BBQ entre amis et famille. Si vous voulez faire cette recette juste pour vous, soyez sans crainte, car sa polyvalence vous offre une multitude d’options pour passer les restants. Que ce soit en sandwich, comme pain à porc effiloché ou pour faire un grilled cheese décadent, les possibilités sont infinies. Le plus difficile sera sans aucun doute de s’empêcher de tout le manger avant que la visite arrive.

Portions : 8

Temps de Préparation : 15 min

Temps de repos : 2 h 45 min

Temps de cuisson : 1 h 15 min

INGRÉDIENTS

3 1⁄4 tasses de farine tout usage

1 1⁄2 tasse de fromage cheddar fort vieilli râpé

4 gros piments jalapenos

2 c. à table de sel kasher

2 tasses d’eau tiède

2 1⁄4 c. à thé de levure instantanée

2 c. à table d’huile d’olive

PRÉPARATION