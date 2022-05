Poilievre a raison au sujet de l'inflation!

La récente sortie de Pierre Poilievre contre la Banque du Canada (BC) lui a valu d’acerbes critiques. Pourtant, n’en déplaise à ses pourfendeurs, Poilievre semble être le seul à comprendre le fonctionnement de l’économie et, surtout, le seul à avoir le courage de parler vrai en matière d’inflation.

L’an dernier, la BC affirmait que l’inflation était temporaire, qu’elle oscillerait autour de 3 % pendant l’été 2021 avant de revenir à 2 % vers la fin de l’année. Poilievre était alors la seule voix sensée à s’élever au Parlement pour contester les agissements de la BC et à alerter les Canadiens de l’appauvrissement qui les attendait. Aujourd’hui, l’inflation fracasse un record vieux de 31 ans !

Écervelé

Poilievre doute de l’indépendance de la BC et réclame le licenciement de son gouverneur. Il a parfaitement raison !

La BC achète la dette du gouvernement. Elle appelle ça « l’assouplissement quantitatif ». Quand Trudeau a dépensé comme un écervelé, elle lui a tout simplement fourni les liquidités nécessaires. Elle a donc procédé à une injection massive d’argent dans l’économie. Par moment, elle achetait plus de 5 milliards d’obligations par semaine !

Or, l’inflation n’est pas une fatalité. Elle résulte directement de ce type de politique. N’importe quel manuel de macroéconomie le démontre.

Si la BC le sait, alors Poilièvre a raison. Elle manque d’indépendance, car elle finance aveuglément les dépenses inconsidérées de Trudeau, quitte à sacrifier le pouvoir d’achat des Canadiens.

Si la BC l’ignore, Poilievre a encore raison. Comme tout PDG qui a failli à sa mission, le gouverneur mérite d’être licencié, car il a lamentablement échoué à « maintenir l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible ».

Honorable

Poilievre s’est trompé sur les cryptomonnaies...comme bien des spécialistes !

En matière d’inflation, il reste néanmoins le mieux informé et le plus honnête des politiciens. Il est indubitablement le député qui mérite le plus l’adjectif « honorable » dans son titre !