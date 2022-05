Pour relever les défis d’une gestion portuaire performante, l’AEM mise sur la formation continue du personnel et la modernisation de ses outils et systèmes informatiques.

Avec plus de 1800 employés en fonction dans les ports de Montréal, Contrecœur, Trois-Rivières et Bécancour, Hamilton et Toronto, c’est plus de 110 milliards de marchandises qui transitent chaque année au pays. Un volume qui est appelé à croître année après année avec la croissance soutenue du commerce international.

À cette fin, l’Association des employeurs maritimes (AEM) veille au recrutement, à la formation et au déploiement de ses débardeurs et vérificateurs sur tous les ports où elle est active. Les travailleurs maritimes répondent aux besoins de main-d’œuvre de la quarantaine de membres de l’AEM et font bouger les ports. Sans eux, nos entreprises canadiennes ne recevraient pas leurs matières premières, les agriculteurs ne pourraient pas importer leur engrais ou exporter leurs récoltes et les consommateurs n’auraient pas accès aux produits d’ailleurs.

Des ports efficaces dotés des meilleures technologies

Le métier des travailleurs maritimes a beaucoup évolué. Les conteneurs, les immenses grues et la machinerie lourde qui les ont remplacées sont réglés au quart de tour dans un ballet chorégraphié à l’aide des plus récents systèmes informatiques.

Le Centre de formation portuaire est pourvu d’un simulateur à la fine pointe qui forme les travailleurs dès leur embauche, lequel sert également à la formation continue lorsque de nouvelles technologies sont intégrées.

Pour en apprendre davantage sur l’importance des chaînes logistiques portuaires, rendez-vous sur AEM.ca.