Rick Bowness s'en va

L’entraîneur-chef des Stars de Dallas, Rick Bowness, a choisi de quitter son poste, tandis que ses adjoints John Stevens, Derek Laxdal et Todd Nelson ne seront pas de retour la saison prochaine.

Bowness, 67 ans, était aux commandes des Stars depuis qu’il a remplacé Jim Montgomery sur une base intérimaire le 10 décembre 2019. Après avoir mené le club vers la finale de la Coupe Stanley, où il s’est incliné devant le Lightning de Tampa Bay à l’automne 2020, il est devenu le pilote en permanence le 29 octobre de la même année.

L’instructeur d’expérience a vu sa troupe conclure la dernière campagne avec le premier laissez-passer des équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest. Dallas a présenté une fiche de 46-30-6 pour ensuite s’incliner en prolongation du septième match de la série de tour initial contre les Flames de Calgary.

«Après mûre réflexion avec mon épouse Judy, nous croyons qu'il est préférable de quitter et de permettre à cette organisation d'emprunter une voie différente à la position d'entraîneur-chef, a-t-il déclaré dans un communiqué. J'aimerais remercier tous les partisans passionnés et le personnel dévoué pour leur soutien et le dur labeur pendant mon séjour ici.»

Le Néo-Brunswickois avait été embauché comme assistant en juin 2018. Précédemment, il a dirigé les Jets de Winnipeg, les Sénateurs d’Ottawa, les Coyotes de Phoenix, les Bruins de Boston et les Islanders de New York. Il revendique 212 victoires en 639 parties du calendrier régulier dans la Ligue nationale.