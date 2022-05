Roxane Bruneau dévoile une nouvelle chanson

Roxane Bruneau a dévoilé, vendredi, une toute nouvelle chanson qu’elle a coécrite avec ses admirateurs.

En janvier dernier, l’artiste a demandé à ses abonnés Facebook de lui envoyer des mots, des phrases et des expressions en français comme en anglais, à partir desquelles elle ferait le texte d’une chanson.

Un concept ludique déjà bien connu de ses admirateurs puisque l’autrice-compositrice-interprète avait par le passé donné naissance à «Hakuna Ma Fu***** Tata», «Sans toi c’est plus parail» et «C’est n’importe quoi (Oulalala)» en suivant les mêmes bases.

Pour son nouveau titre «I Don’t Know Pas Savoir», Roxane Bruneau et son réalisateur, aussi musicien, Mathieu Brisset, ont créé la chanson à partir de plus de 13 000 commentaires reçus de la part d’internautes.

La chanson s’accompagne d’un clip complètement déjanté où la chanteuse, qui coréalise avec Isabelle Hamon, campe différents personnages en compagnie de Chloée Deblois et Walter J. Lyng.