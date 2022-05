Surprenant rouge à 15$

Pas souvent que l’on boit du vin moldave. Long et savoureux, on se gratte la tête pour comprendre comment on arrive à faire aussi bon à si petit prix.

Situé au sud-est de la Moldavie, au cœur du village de Olanesti, le vignoble de 24 hectares est conduit en biodynamie. L’un des copropriétaires serait Québécois. Ça ne s’invente pas! Ce qui est certain, c’est qu’il y a beaucoup de vin dans la bouteille. Il s’agit d’un assemblage dominé par le cabernet-sauvignon complété par le malbec. Vinifié et élevé à la fois en cuve inox et en amphore de béton, le vin s’exprime rapidement dans le verre. On y décèle des parfums accrocheurs de figue, de fraise, de prune, d’herbe et une touche de fumée. En bouche, le vin a du corps. On devine une matière généreuse, presque veloutée s’articulant autour de tanins mi-corsés. Ça mérite bien trois étoiles! Servir autour de 16-17°C avec les grillades estivales sur le BBQ.

Pelican Negru, Soft Red Blend 2017, Stefan Voda, Moldavie 15,00 $ – Code SAQ 14043634 – 13,5 % – 3,2 g/L

★★★ $1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.