Transport maritime : comment fonctionnent les échanges commerciaux ?

Grâce aux activités des 20 ports stratégiques commerciaux québécois, notamment ceux de Montréal et de Québec, les retombées économiques sont majeures.

Dans son « Portrait sur le transport maritime au Québec », le Ministère des Transports établi à 3,1 milliards de dollars le chiffre d’affaires total des entreprises québécoises des secteurs maritimes et portuaires, tourisme fluvial inclus. Des activités qui rapportent des revenus fiscaux et parafiscaux annuels de 501,3M$ pour le gouvernement du Québec et de 181,1M$ pour le gouvernement du Canada.

110 millions de tonnes de marchandises dans les ports du Québec

De plus, le transport maritime permet d’engranger des retombées économiques majeures dans plusieurs secteurs d’activités connexes des régions riveraines du fleuve Saint-Laurent. On pense entre autres aux terminaux de conteneurs, élévateurs à grain, alumineries, sidérurgies, raffineries de pétrole, papetières.

Sur une base annuelle, c’est 110 millions de tonnes de marchandises qui sont transbordées dans les ports de la province. Exportations et importations confondues, le trafic international occupe 75% du trafic total des ports commerciaux d’ici. Pour sa part, le trafic intérieur, soit celui entre ports canadiens, représente la portion restante. Les ports de Montréal et de Québec figurent parmi ceux en importance au Québec.

Le port de Montréal, le plus important dans l’Est du Canada

Saviez-vous que le port de Montréal est le plus important port de l’Est du Canada? Et pour l’ensemble du pays, il arrive deuxième, après le port de Vancouver. Il s’étend sur 26 kilomètres de berges et compte 23 terminaux, pour un écosystème logistique de 6300 entreprises.

Plaque tournante du commerce mondial, ce port effectue des liaisons directes dans plus de 140 pays et reçoit plus de 2000 navires par année. On y traite tous les types de marchandises, provenant du monde entier, en plus d’œuvrer dans de nombreuses industries. 35,1 MT (million de tonnes) de marchandises ont été transbordées en 2020, soit 41% de conteneurs, 35% de vrac liquide et 24% de vrac solide.

Le Port de Québec, 5e en importance au pays

Saviez-vous que le port de Québec figure parmi les cinq plus importants au Canada? Il s’agit du dernier port en eau profonde du corridor maritime Saint-Laurent / Grands Lacs. Bénéficiant d’un emplacement stratégique, ce port voit transiter chaque jour des cargos d’une cinquantaine de pays, dans une direction comme dans l’autre. Des escales qui permettent de relier le marché des Grands Lacs et du Midwest américain avec les autres pays.

1316 navires se présentent par année auprès des 14 terminaux portuaires. Seulement au cours des trois dernières années, on a transbordé, en moyenne, 30 millions de tonnes de marchandises. Véritable plaque tournante canadienne du commerce international à Québec, le port génère 1,3 milliard de dollars en retombées économiques au Canada, en vrac liquide et en vrac solide. Le port de Québec joue un rôle majeur dans les secteurs sidérurgique, minier, agroalimentaire et énergétique.