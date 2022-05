Un couple, ça se travaille à temps plein

En mars 2020, quand la COVID est entrée dans nos vies, mon conjoint et moi rentrions d’une semaine dans un tout-inclus avec nos deux enfants. Un ultime voyage de raccordement de vie de couple. Obligés de se confiner en télétravail avec les enfants dans les jambes dès la semaine qui a suivi notre retour, mon plan pour préparer la séparation tombait à l’eau. Il y avait plus urgent, puisque la vie du Québec entier était mise sur pause. Il fallait développer un mode d’opération pour s’occuper des enfants, leur faire l’école, vivre ensemble 24h/24 tout en continuant à travailler, puisque nous faisions partie des chanceux qui pouvaient encore gagner leur vie malgré le désastre.

Pour être honnête, ça a pris quelques semaines d’ajustement avant que tout ce qui me déplaisait avant dans le comportement de mon mari se soit dissipé. Il n’était plus pareil, parce que notre vie n’était plus pareille. Je me suis mise de plus à faire la balance entre ce que j’aimais de lui (que je ne voyais plus), et ce qui me déplaisait, qui, dans le fond, était pas mal moins important que je l’imaginais avant.

C’est à travers les jeux qu’on faisait en famille et les films cucu qu’on regardait et qui nous faisaient pleurer qu’on s’est redécouverts et réapprivoisés. Mon mari qui n’avait jamais le temps de prendre des pauses avec moi pour repenser notre vie à deux s’est mis à être celui qui sollicitait des soirées-discussions pour régler les petits conflits de parcours, parce que, disait-il, je le laissais s’exprimer avec ses lenteurs, au lieu de toujours dicter mes volontés comme avant, entre deux rendez-vous.

Je ne vous cacherai pas qu’il y a eu des épisodes plus difficiles pendant l’année et demie d’auto-examen de notre vie à deux. Mais le plus spectaculaire de l’opération, c’est que j’ai perdu toute envie de vouloir me séparer, en plus de trouver mes enfants plus faciles à vivre que je le croyais avant.

La COVID a pour ainsi dire sauvé notre couple. On s’est promis de ne plus jamais laisser le tourbillon de la vie nous séparer comme avant, et de s’obliger à faire le point sur « ce qui nous dérange l’un de l’autre » de façon régulière, pour y apporter une solution pacifique. En somme, on s’est donné la tâche de « travailler notre couple » comme le disent certains. Je souhaite ça à tous les couples.

G.S.

Quel super témoignage. Les circonstances de la vie vous ont été propices, mais il fallait quand même une envie sincère de vous deux pour procéder à l’exercice. Pour les couples intéressés à faire une démarche semblable, voici deux suggestions de lecture comme base d’action : Amoureux et heureux malgré nos différences, de François Saint-Père avec la collaboration de France Duval aux Éditions de l’Homme, ainsi que Le couple existe encore... et l’amour aussi !, de Yvon Dallaire, Éditions Un Monde différent.