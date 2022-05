BEAULIEU, Victor



Au CHSLD de L'Assomption, le 11 mai 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Victor Beaulieu, époux de feu Mme Carmel Ricard.Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Murielle Goyet, son beau-frère Jean-Guy Ricard (Pierrette Léveillé), ses nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 mai dès 10h00, en l'église de L'Épiphanie. Les funérailles auront lieu la même journée à 11h00, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.La famille tient à remercier tous les membres du personnel du 3ième étage, du CHSLD de L'Assomption pour leurs bons soins et leur dévouement.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.