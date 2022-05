SÉGUIN, Josée



À Montréal, le 18 mai 2022, à l'âge de 56 ans, est décédée madame Josée Séguin, épouse de monsieur Raymond McClure.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Joannie et Nicolas, sa soeur Lyne, sa mère Thérèse, son père Raymond, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 mai 2022 de 14h à 20h30 au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h30 au complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Royal-Victoria pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en sa mémoire.