PILON, Nathalie Manon



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 mai 2022, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Nathalie Manon Pilon, épouse de M. Claude St-Pierre.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Nicolas Poulin, son beau-fils Alexandre St-Pierre, sa mère Lise Dubois (feu Bernard Pilon), son frère Mario Pilon (Lina Romano), son filleul Shawn Pilon, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 mai 2022 à compter de 13h au complexe funéraire Une cérémonie aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM - Département d'oncologie.