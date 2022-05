DUVAL, Normand



À Kirkland, le 9 mai 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Normand Duval, époux de Mme Denise Lacombe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux enfants Benoit (Anouk) et Nathalie (André), son petit-fils Tristan (Giulia), ses frères feu Pierre (Nicole) et Paul (Diane), sa soeur Huguette (Claude), sa filleule Julie, ainsi que ses neveux et nièces, plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 mai de 13h à 16h à la:2125, NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511Les funérailles suivront en la chapelle de la résidence à 16h.Des dons à la Fondation Teresa Dellar ou à la Fondation canadienne du cancer seraient appréciés.