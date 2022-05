PARÉ, Solange



De Sainte-Thérèse, le 4 juin 2022, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Solange Paré.Elle laisse dans le deuil sa mère Monique Martel (feu Paul-Émile Paré), sa fille Geneviève Gauvin (Eric Gora), ses soeurs, Maryse (Denis), Manon et Viviane, son frère Guy, ainsi que M. Gilles Gauvin et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 9 juillet de 11h à 14h au :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 14h en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila.