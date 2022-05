GUINDON, Jacques



À Montréal le 10 mai 2022, est décédé Monsieur Jacques Guindon, époux de feu Thérèse Barnabé.Il laisse dans le deuil ses enfants Suzanne, Carole (Michel) et Lyne (Alain), ses petits-enfants Olivier (Marie-Ève), Karl (Joannie), Simon, Audrey (Jonathan), Guillaume et Maude ainsi que son arrière-petit-fils Nick. Il laisse aussi dans le deuil son frère Paul (France) et sa soeur Louise (Léo) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 4 juin 2022 de 10 heures à 14 heures.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Pierre-Joseph-Triest pour leur bienveillance, gentillesse et pour la qualité des services reçus.