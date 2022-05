LEGAULT (née Leclair)

Jacqueline



À Lachute, le 15 mai 2022, est décédée à l'âge de 96 ans, Mme Jacqueline Leclair, épouse de feu M. Hector Legault.Maintenant auprès de son époux et de sa fille Nicole (Serge Lalande), elle laisse aujourd'hui dans le deuil ses enfants Yves (Liette Lachance) et Linda (Louis Cusson), ses petits-enfants Carl, Josée (Daniel Levert), Sonia (Jean-François Lachance), Jonathan (Cathy Parizeau), Julien (Mélanie Allaire), Éric (Johannie Desjardins), Nicolas (Sahla Marmouch) et Olivier et quitte également ses dix arrière-petits-enfants.Elle était la soeur feu Aline, feu Gaétan (feu Carmelle), feu Jacques (feu Réha), Rollande (Claude), Fernande (Roger), de la famille Legault, elle était la belle-soeur de feu François (feu Thérèse), feu Hormisdas (feu Lucie), feu Henri (feu Antonia), feu Maurice (feu Yvette), feu Michel (Jeanne-Claire), feu Elisabeth (feu Jean-Baptiste) et feu Cécile (feu Achille).Elle quitte également ses neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 18 juin à 13h30 en l'église St-André-Apôtre où la famille recevra vos condoléances à compter de 12h30. La direction des funérailles a été confié à la4 RUE LEGAULTST-ANDRÉ D'ARGENTEUIL(450) 537-3396www.salonmercier.comMaison funéraire DISTINCTION