COURTEMANCHE Pierre Rolan II

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Pierre Rolan II Courtemanche, survenu à sa résidence de Laval, le 12 mai 2022 à l'âge de 71 ans.Il laisse dans le deuil ses frères, Jean-François (Jocelyne), Marc-André (Huong), ses enfants Etienne (Sophie), Guillaume (Maryse), ses petits-enfants Amélie, Mathieu, Chloé et Liam, ainsi que de nombreux parents et amis.Pierre-Rolan et la famille désirent remercier le personnel exceptionnel des soins à domicile du CSSS Laval ainsi que de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.La famille rapprochée se recueillera lors d'une cérémonie intime à un endroit et un moment à déterminer.