ROBERT, Paulette née Marcil | ROBERT, Claude



1938 - 2022Dans la sérénité à l'âge de 84 ans, est décédée le 4 février 2022, Madame Paulette Marcil, suivie de son époux Monsieur Claude Robert, âgé de 83 ans, décédé le 3 avril 2022.Ils laissent dans le deuil leurs enfants Sylvie (Marc), Daniel et Nathalie (Stéphane), leurs petits-enfants Nicolas, Vincent, Frédérique, Samuel et Jacob, leurs frères et soeurs, leurs beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 mai 2022 à compter de 10h en l'Église catholique St-Mathieu, 288 rue Principale à St-Mathieu de La Prairie (Roussillon) J0L 2H0. Les funérailles suivront à 11h.Après les funérailles, suivra l'inhumation des cendres de Madame Paulette Marcil et de Monsieur Claude Robert au cimetière du même endroit, pour leur dernier repos.