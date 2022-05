LAJEUNESSE, Yvon



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 30 avril 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Yvon Lajeunesse, époux de Mme Micheline Carignan, fils de feu Léopold Lajeunesse et de feu Juliette Savard.Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil sa soeur Lise, feu son frère Jacques (Monique), ses nièces Julie (Jean) et Élise (Luc), son neveu Marc (Mélanie), ses petits-neveux et ses petites-nièces, ainsi que son arrière-petite-nièce et de nombreux parents et amis.Yvon a travaillé de nombreuses années comme technologiste médical, puis comme chef du laboratoire de l'hôpital de la Miséricorde devenu Jacques-Viger. Grand amateur de culture, de voyages, d'actualités, de bonne bouffe et de bon vin, Yvon était ouvert sur le monde et intéressé par les gens qui l'entouraient. Jusqu'à la toute fin, il est demeuré attentif à chaque membre de son entourage.La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur bienveillance, leur humanisme et la qualité des soins qui lui ont été prodigués au cours des derniers jours de sa vie.La famille accueillera parents et amis au complexe :le dimanche 29 mai de 13 h à 17 h. Une cérémonie se tiendra à 15 h 30 au même endroit.L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.