GUÉNETTE-CLOUTIER, Rachel



Le 30 novembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Rachel Guénette-Cloutier, de Ste-Thérèse.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Christian, Jocelyn (Caroline Simard) et Sophie; ses petits-enfants: Noémie, Marie-Andrée (Johanie Beaudoin) et Maxime; ses frères et soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8www.salonsfunerairesguay.comle dimanche 29 mai 2022 de 14h à 17h. Une liturgie de la Parole suivra dès 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHSLD Drapeau Deschambault.fr/don_in_memoriam/donate/don-in-memoriam/462