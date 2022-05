CHEVALIER, Yves



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Yves Chevalier, décédé le 15 décembre 2021 à l'âge de 71 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Nicole Racette ainsi que de nombreux parents et amis.Lui survivent ses soeurs Marthe et Hélène ainsi que son frère André.Homme d'honneur, Yves a vécu sa vie avec intensité. Plusieurs se souviendront de l'ami, du stratège, du musicien, du chef cuisinier, du photographe, de l'aventurier et certainement de son sens de l'humour mémorable.La célébration de sa vie aura lieu le samedi 28 mai 2022 à 14h à la75 BOUL. FOURNIERGATINEAUUne diffusion web pourra également être visionnée au lien suivant :Pour ceux qui le désirent, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.