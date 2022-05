RENAUD, Lucien



À Laval, le 20 décembre 2021, est décédé M. Lucien Renaud à l'âge de 96 ans.Il laisse dans le deuil ses fils Pierre-Yves, Christian, Luc et Stéphane (Manon Rainville), la mère de ses enfants Françoise Lescarbeau, ses deux petites-filles Éloïse et Justine, ses soeurs Lucille (feu Pierre Couil-lard), Jacqueline (André Cournoyer) et feu Yvette (feu Belty Pilon), ses frères, feu Lionel (feu Marcelle Beaudry) et feu Roger (feu Thérèse Barré), ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis, en particulier Yvon Daniel.Notaire à Pont-Viau pendant plus de 40 ans, notamment dans l'étude Gauthier, Renaud, Mongrain, il a été un bâtisseur au service de sa communauté. Il a aussi oeuvré en tant qu'administrateur à la caisse populaire St-Christophe de Pont-Viau pendant plusieurs années.La famille vous accueillera le samedi 28 mai 2022 à compter de 9h00 au salon :La cérémonie de commémoration de sa vie, en présence des cendres, aura lieu à 11h00 et sera suivi d'un goûter au même endroit.