CARBONNEAU, René



À Granby, le 7 mai 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé René Carbonneau. Il rejoint sa première épouse Pauline Beauchemin.Il laisse dans le deuil sa seconde épouse Bernadette Martin, ses enfants Michel (Sylvie Aubichon), Denis (Anne Marie Fraraccio), Chantal (Jean René Dumont), Isabelle (Luc Robitaille), ses petits-enfants Lori, Romane, William, Coralie, Estelle, le fils de son épouse Gilbert et sa bru Françoise ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 mai 2022 de 19h à 21h00 et le samedi 28 mai 2022 de 8h30 à 10h30 au Complexe funéraireUrgel Bourgie, 6700 Beaubien est, Montréal.Les funérailles auront lieu le samedi 28 mai 2022 à 11h en l'église Saint-Fabien (6455, avenue de Renty, Montréal H1M 1M3).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Alzheimer Québec.