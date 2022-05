VERDONI, Pierrette



À Laval, le 12 mai 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Pierrette Verdoni, fille de feu Joseph Verdone et feu Marguerite Couture.Elle part rejoindre sa soeur Monique Caty et son frère Jean Verdoni. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, Nicole et Marc Verdoni ainsi que Linda, Normand et Patricia Caty.Nous sommes reconnaissants envers son cousin, M. Normand Verdoni pour son soutien indéfectible ainsi qu'envers ses amis, bénévoles, et voisins bienveillants.La famille recevra les condoléances le samedi 4 juin 2022 de 9:30 am à 11:30 am au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11:30 am au même salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence du Vieux Moulin (anciennement L'Eden de Laval) pour leur soutien et les bons soins prodigués.En guise de témoignages de sympathie, la famille vous invite à faire un don à la Fondation Institut Nazareth et Louis-Braille en sa mémoire.