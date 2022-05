De VILLERS née LANTHIER

Cécile



À Blainville, le 3 mai 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Cécile Lanthier, épouse de feu Monsieur Gérard De Villers.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvon, François, Pierre et feu Lucie, ses petits-enfants: Tania, Yannick, Marie-Ève, Perla, Martin, Kim et Marie-Pier, ses arrière-petits-enfants: Gabriel, Nicolas, Mathis, Ilya, Milan, Sofia, Léa-Rose, Florence, Maya et Sofia, ses frères et soeurs: Réal, Donald, Maurice, Jeannine et Marie-Paule ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 mai 2022, de 14h à 17h, au :418, BOULEVARD LABELLE, ROSEMÈREUne cérémonie aura lieu à 16h30, au même endroit.