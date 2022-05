LAMOTHE, Marcel



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès du Dr Marcel Lamothe, survenu à Pointe-Claire, le 17 avril 2022, des suites d'une courte maladie. Il fut précédé par son épouse, Jeannine Morier, le 26 février 2013.Il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Josée, Jean, Benoit et Guy; ses brus Jocelyne, Chantal et Diane; ses petits-enfants Chloé, Nicholas, Sara Émilie, Alexandre, Vincent, Mathieu, Isabelle, Anne-Marie, Valérie, Catherine et Mikael; ses arrière-petits-enfants Olivier, Anaëlle, Alexis, Félix, Florence, Sara et Sofia; ses soeurs Lise et Yvette; ses nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.Une célébration de la Parole aura lieu le vendredi 27 mai 2022 à 11h à la chapelle du4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALsuivie d'une réception.La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Lakeshore de Pointe-Claire pour leur empathie, leurs soins et leur présence auprès de notre père.Au lieu de fleurs, des dons In Memoriam à la Fondation de l'Institut de recherches cliniques de Montréal seraient appréciés.