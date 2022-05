BELLEROSE, Marie-Jeanne



À Saint-Eustache, le 8 avril 2022, à l'âge de 95 ans est décédée Mme Marie-Jeanne Bellerose.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Raymond (Sylvie), Pierrette et Mario (Lucie), ses petits-enfants : Cédric, Mathieu, Charles-Olivier, ses arrière-petits-enfants : Zackary et Mya, son frère Maurice (Lise) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition ou de funérailles.Un hommage lui sera rendu le dimanche 29 mai 2022 à 10h30 au3150, CHEMIN D'OKASAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450-473-5934