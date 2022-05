PROVOST, Gilberte



Le 12 mai 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Gilberte Provost, épouse de feu M. Marcel Trudeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Gérald), Daniel (Gabrielle), Michel (Hélène), Céline et Alain, ses petits-enfants Christine, Philippe (Laurélie), David (Annie), Emily et Isabelle, ses arrière-petits-enfants Zack, Rosie et Agathe, son frère Gérard et sa soeur Pauline, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 25 juin 2022 dès 11h. Une liturgie suivra à 15h au salon.Afin d'honorer la mémoire de notre mère, vous pouvez faire un don à L'Envolée, Centre d'action bénévole Sainte-Julie.Voici comment procéder afin de faire votre don déductible d'impôt :Par virement à l'adresse courriel suivante : admin@lenvolee.org (Question à votre choix et Réponse secrète : Gilberte2022)Par chèque, en argent ou en personne à l'adresse suivante :695, montée Sainte-JulieSainte-Julie, Qc, J3E 1W8