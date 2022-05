ABRAN, Louis



À Rosemère, à la maison entouré des siens, est décédé monsieur Louis Abran le 16 mai 2022.Louis laisse dans le deuil sa conjointe Sylvie La Salle et leurs enfants Nicolas (Laurence Raymond) et Antoine (Karina Alvarez). Louis était également le papilou d'Alice et de Charles, il les aimait tant.Louis était le frère de Guy (Rosemary Heagan) et André (Dominique Poirier). Il laisse également dans le deuil sa précieuse belle-famille La Salle: Hélène (Jacques Noël), Lise (Normand Chalifour) et Josée (Alain Legault); ses nièces et neveux avec qui il avait beaucoup de plaisir: Philippe (Jessica), Mathieu (Marie-Eve), Vincent (Caroline), John (Ashley), Simon-Pierre, Alexandra (Victor), Annie et leurs enfants respectifs; sans oublier plusieurs cousines, cousins, ses précieux amis(es) et collègues de travail.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 mai 2022 de 13h à 16h au:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Un dernier hommage lui sera rendu à 16h, dans la chapelle du complexe.La famille désire remercier le personnel du Centre hospitalier de Saint-Eustache ainsi que l'équipe des soins palliatifs service à domicile du CLSC de Sainte-Thérèse-De-Blainville pour leur soutien et les soins apportés.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Saint-Eustache.