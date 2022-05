DUMAIS, Raymond



À LaSalle le 21 avril 2022, est décédé Raymond Dumais, fils de Léopold Dumais et de Juliette Côté. Né à Saint-Tharcisius le 10 juin 1937, il a ensuite vécu en Abitibi et à Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Hélène Charlebois, ses enfants Frédéric (Emmanuelle Vérès), France-Éliane (Victor Pimentel), Louis-Charles (Pascale Préfontaine) et Catherine (Simon Tchahou), ses petits-enfants, Alexia, Léa, Mathias, Sophie et Chloé Pimentel-Dumais, Léo et Mathilde Dumais, Édouard et Florent Tchahou-Dumais, Alexis Dumais, Victor-Fernando et Analia Pimentel-Paredes, ainsi que son frère Jacques et ses soeurs, Raymonde (Émilien), Bibiane, Marie-France, Aline, Jocelyne, feu Clément et feu Gaétan, de même que ses beaux-frères André (Louise), Maurice (Dominique), sa belle-soeur Louise (Soeur Myriam o.b.s.) et feu Jules (Louise).Il a fait carrière comme archiviste aux Archives Nationales du Québec à Montréal. Atteint de la poliomyélite, il a cofondé le Comité provincial des Malades en 1972 (Conseil pour la protection des malades - CPM) et a milité pour la défense des droits des malades et l'intégration des personnes handicapées.La famille accueillera parents et amis le dimanche 3 juillet 2022 à compter de 10 h au1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, H2V 2P9www.mountroyalcem.comUne cérémonie en sa mémoire sera célébrée à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Claude-Brunet ou à la Fondation RÉA.