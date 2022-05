GIRAULT, Suzy



À Laval, le 5 avril 2022, est décédée Mme Suzy Girault, épouse de feu Henri J. Plamondon.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, sa belle-soeur, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 mai de 10h à 11h au complexe :Une courte cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 11h. S'en suivra l'inhumation au Cimetière St-Vincent-De-Paul à 12h.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Fernand-Larocque pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don au Centre d'hébergement Fernand-Larocque serait apprécié.