FALARDEAU, Jean-Claude



À Montréal, le mardi 26 avril 2022 est décédé, à l'âge de 72 ans, Jean-Claude Falardeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Mélissa (Stéphane Domenis) et Sarah (Frédéric Gouin), ses petits-enfants William, Marilou, Samuel et Vincent, ses frères et soeurs, la mère de ses enfants Michelle Dussault, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 28 mai 2022 à 14h, suivi des funérailles à 17h.En guise de sympathie, un don peut être fait au Club des petits déjeuners.