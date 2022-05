LAMOUREUX, Jacques



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la mort du docteur Jacques Lamoureux, M.D, Ph.D, Professeur de médecine nucléaire de l'Université de Montréal, Il s'est éteint paisiblement le 26 avril 2022, à l'âge de 91 ans. Il laisse derrière lui son épouse Andrée Camiré (Williams).II a été un des pionniers dans la reconnaissance, dans la pratique et dans l'enseignement de la médecine nucléaire au Québec et au Canada.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants de sa première épouse (feu Mme Françoise Biron) : Renée, Jean, David (Marie-Josée Morissette) et Nicolas (Karine Nolet), ses beaux-enfants : Ann-Marie Williams (Mario Vinet) et David Williams (Mélissa Lusignan); ses petits-enfants : Corinne (Zack Hotte), Émilien (Stephanie Lamontagne), Alexandra, Elizabeth, Arnaud, Nadège, Édouard, Maxence, Clément, Ariane, Charles, Mila et Léo; et ses arrière-petits-enfants : Cloé et Tristan.Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : feu Jean-Guy prêtre, Luc (feu Cécile Poisson), Charles (Gisèle Cousineau), Gilles (Michèle Marin), feu Germain (Huguette Thibault), Françoise (feu Raymond Legault), Louise (Thomas Leonard), Roland (Diane Darche), Michel (Lucie Dufour) et François (Denise Dubuc); ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 juin 2022 dès 10h30, suivi de la célébration à 11h00 à la Cathédrale St-Michel de Sherbrooke, 130 rue de la Cathédrale, Sherbrooke, Qc, J1H 4M1. S'en suivra la mise en terre au cimetière de la paroisse.