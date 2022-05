DECOSTE, Pierrette



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Mme Pierrette Decoste, conjointe de feu M. Guy Laplante, survenu le 4 mai 2022 à St-Jérôme à l'âge de 88 ans. Elle était la fille de M. Hubert (Albert) Decoste et de Mme Marie-Louise Poirier.Elle laisse dans le deuil sa soeur Gabrielle Decoste (Pierre Aubin), sa belle-soeur Monique Rivard (feu M. Jean-Louis Decoste), sa belle-soeur Andrée Laplante, son beau-frère Jean Laplante et plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Le service funéraire aura lieu au complexe funérairele samedi 18 juin 2022 de 13h à 16h30, suivi de la liturgie de la Parole qui aura lieu sur place à 16h30.Des dons à la Fondation recherche Alzheimer seraient appréciés.