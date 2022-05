MALO, Lionel



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Lionel Malo de Montréal, survenu à Québec, à l'âge de 85 ans le 14 octobre 2021. Il était le fils de feu Cécile Labrèche et de feu Roland Malo.Il laisse dans le deuil Lorraine Morin, mère de ses enfants; ses enfants : feu Josée (Marc Couture, sa conjointe, Nathalie Boucher et leur fille Emma), Richard (Sylviane Chatel), Céline (Réjean Ouellette, père de ses enfants) et Julie (Yves Normand); ses petits-enfants : Philippe (Édith Sauvageau-Grenier), Marc-Antoine, Fanny, Vincent, Alexandre, Mercedes, Louis, Christian-Charles et Charles; ses arrière-petites-filles : Noémie et Daphnée; ses frères feu Normand et feu Gaétan; sa soeur Janine (feu Claude Limoges), ses cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 4 juin 2022 de 9h30 à 11h suivi de la cérémonie religieuse.