MARTIN, Claude



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de monsieur Claude Martin survenu à Coteau-du-Lac, le 17 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, époux de madame Lucette Frédette depuis 62 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louis (Brigitte B.), Michel (Brigitte L.), Sylvie (Yves) et Denis (Carole), ses petits-enfants Jenny (Jonathan), Eric, Marie-Eve (Jérémie), Yvanna (Francis), Samuel (Anne-Sophie), Frédérique (Scott) et Sophie, ses arrière-petits-enfants Mailee, Jaycob, Léanna, Skyla, Kylie, Jordan et bébé à venir, son beau-frère et sa belle-soeur ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 mai 2022 de 11h à 13h30 à la maison funéraire:SAINT-LAZARE, J7T 2Y7www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 28 mai 2022 à 14h en l'église de Saint-Lazare.Des dons à la Société Alzheimer du Suroît (www.alzheimer.ca) pourront être faits en sa mémoire.