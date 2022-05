DANSEREAU (née DAVID)

Isabelle



À Boucherville, le 9 mai 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée Isabelle David, épouse de feu Fernand Dansereau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymonde (Marcel Jacques), Cécile (Pierre Dulude), Alain (Nicole Roy) et André (Angela Condo), ses petits-enfants Yannick, Mélina, Guillaume, Chloé, Eric, Alexandre, Katerina et Anthony, ses arrière-petits-fils, son frère Jean-Guy, sa belle-soeur Gemma ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 28 mai 2022 dès midi auT : 514 721-4925 |(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 15h en la chapelle du complexe funéraire.