CHAPUT, Mireille (née Chalifoux)

À Montréal, le 16 mai 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Mireille Chalifoux, épouse de M. Normand Chaput (Chaput Automobile) de Varennes.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Linda Gosselin), Caroline (Jean-Marc Cloutier) et Isabelle (Stéphane Lavertu), ses petits-fils Adam et Justin, sa soeur Line Desmarais (Hugues), sa belle-famille ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 mai 2022 de 14h à 21h et le samedi 28 mai 2022 de 9h à 10h30 complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu le samedi le 28 mai 2022 à 10h30 en la chapelle du complexe.