DROLET, Roger



À Mascouche, le 16 mai 2022, est décédé Monsieur Roger Drolet.Il laisse dans le deuil ses enfants Karine, Sébastien (Anne Dupuis) et Valérie; ses petits-enfants Samuel, Mikaël, Marylie, Maxime, Alexis et Alicia. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs, leur conjoint(e) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 27 mai 2022 de 13h à 16h ainsi que de 17h à 21h.Au lieu de fleurs, un don à une fondation de la prévention du suicide serait apprécié.