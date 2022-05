THEMENS, Claudette



À La Plaine, le 9 mai 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Claudette Themens, conjointe de feu Monsieur Paul Charlebois.Elle laisse dans le deuil sa fille adorée Josée (Sylvain), ses petits-enfants, Martin (Audrey), Patrick (Amélie) et Jessica (Maxime), ses arrière-petits-enfants, Tristan, Jayden et Robin, sa soeur Lise (Réal), ses neveux et ses nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Selon ses volontés elle fut incinérée.La famille recevra les condoléances le samedi 28 mai 14:00 à 18:00 à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, J5N-3L6maisonfunerairegroulx.comUne liturgie aura lieu le jour même à 17:00 à la Maison Funéraire.La famille souhaite souligner le dévouement des employés du CLSC de Lanaudière et remercier tout particulièrement Mélanie et Nathalie qui ont été d'un support inestimable. Merci.