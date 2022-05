Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

La symphonie du fleuve

Sous la direction du chef Yannick Nézet-Séguin, l’Orchestre Métropolitain (OM) offre un superbe concert qui a été filmé au pied de l’œuvre Trois disques d’Alexander Calder au parc Jean-Drapeau. La prestation est ponctuée de prises de vue spectaculaires captées aux abords du fleuve Saint-Laurent. L’OM interprète trois œuvres d’inspiration maritime, soit La Moldau de Bedrich Smetana, Eko-Bmijwang, que la compositrice anichinabée Barbara Assiginaak a créée l’été dernier, et La mer de Claude Debussy.

► Où : dimanche à 21 h sur ICI TÉLÉ

- Yves Leclerc

Les innocents

Ils sont jeunes. Innocents. Mais une bande d’enfants norvégiens verront s’éveiller en eux de sombres pulsions alors qu’ils développent des pouvoirs surnaturels loin des regards adultes.

Situé quelque part entre les univers cinématographiques de The Children (Tom Shankland) et Chronicle (Josh Trank), Les innocents fascine autant qu’il trouble, mêlant les codes du thriller psychologique à ceux de l’horreur. On en ressort avec un sentiment d’oppression tangible, mais surtout une réelle admiration pour le travail du cinéaste Eskil Vogt.

► Où : en salle et en vidéo sur demande

- Bruno Lapointe

Seuls, ensemble

Il y a des livres qui ne prennent qu’une petite heure à lire et qui bouleversent et font réfléchir comme s’il s’agissait de longs romans. C’est le cas de Seuls, superbe roman graphique publié par La courte échelle, ravissant autant les jeunes que les adultes. En se basant sur les témoignages de trois jeunes immigrants au Canada, Paul Tom relate les voyages, aventures, déchirements, pertes et rencontres ayant mené chacun des protagonistes vers leur nouvelle vie. Appuyées par les illustrations simples, mais éloquentes de Mélanie Baillairgé, ces trois histoires de déracinement et d’immigration forcée offrent un beau point de départ à des discussions fertiles et importantes sur les thèmes du racisme, de l’homophobie, de la famille, de l’inclusion, de la guerre, de la pauvreté et de l’espoir.

► Seuls, un livre de Paul Tom et Mélanie Baillairgé, La courte échelle

- Sarah-Émilie Nault