Aimons-nous

Attention, ils sont de retour ! Sinon, ils débarquent pour la première fois dans le grand monde. Fin mai, les universitaires, les cégépiens et même des étudiants du secondaire passent de la classe au marché du travail. Et, cette fois, pour de vrai, sans pandémie et dans une économie qui est quasiment trop redémarrée.

La politesse, la gentillesse, la compréhension, la tolérance, la patience... d’un bord comme de l’autre, s’il vous plaît.

La jeunesse, la relève, c’est magnifique pourvu qu’un sensible respect s’installe avec le reste. Et le reste doit bien comprendre que ces nouveaux travailleurs, dans tous les domaines, en sont à leurs premières armes avec le lot d’erreurs, de gaffes que ça implique. Sortez votre indulgence, votre bonté. Souvenez-vous de vos débuts ou alors imaginez-vous que la jolie grande fille ou le beau grand garçon est votre enfant.

En œuvrant dans le public, il faut savoir que le sourire est une clé magique et on met tellement d’argent sur ces belles dents, pourquoi ne pas les montrer ? Ce n’est pas une question de sincérité, c’est une question d’ambiance, d’atmosphère.

BIENVENUE

Bien servir les gens dans un bar, un resto, un magasin est un art qui s’enseigne, s’apprend et se cultive. Offrir un service de qualité supérieure, c’est d’abord un plaisir qu’on se procure à soi-même et c’est une foutue belle façon de faire ses premiers pas dans le domaine du travail. Le dévouement, la bienveillance, c’est facile et, disons-le, généralement, c’est payant.

Apprentis, inexercés et novices, bonne chance dans la vie, et les expérimentés, connaisseurs et émérites, sachez apprécier. Nous avons la chance de vivre dans l’harmonie et la compréhension. C’est-tu assez merveilleux !

PATATI ET...

L’essence est tellement chère. Incroyable, j’ai mis 10 $ à la pompe n o 1 pour me rendre à la pompe n o 2.

1 pour me rendre à la pompe n 2. Découragés et honteux, les partisans des Leafs ont décidé de garder le masque.

Le poids est le contraire de l’argent. Facile à gagner, mais difficile à perdre.

Paul Géraldy a déjà dit : « C’est la femme qui choisit l’homme qui la choisira. »

Je vous rappelle que la réunion pour les personnes toujours en retard a bel et bien eu lieu hier.

Hier, Brad Marchand a violemment frappé un adversaire dans le dos... au golf.

« Ne faites pas de BBQ dans la cour si vous avez des vêtements sur la corde à linge. » (Un gars qui sent les côtes levées.)

Suggestion d’une nouvelle loterie : Loto-Essence.

Quand l’aiguille est rendue à « E », c’est qu’il est temps de passer chez l’Escroc.

Aux États-Unis, tout baigne dans l’huile. Et c’est ça le problème.

À DEMAIN AUX SPORTS