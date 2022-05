BOURGAULT, Claude



À Brossard, est décédé M. Claude Bourgault, le 21 janvier 2022, à l’âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Jeannine Anselmi, ses enfants : Francine (Alain) et André (Anh), ses petits-enfants, sa soeur, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux ami(e)s.Avec ses frères Jacques et Roger, ils ont opéré la Laiterie Victoria pendant plus de 15 ans. À sa retraite, il a oeuvré de nombreuses années au sein du Club Liberté 50 de Brossard.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2le vendredi 27 mai 2022, de 17h à 22h. Une cérémonie aura lieu le même jour au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.