BINETTE, Claude



De Montréal, le 16 mai 2022 à l'âge de 79 ans est décédé M. Claude Binette, époux de feu Mme Francine Binette née Gilbert.Il laisse dans le deuil son fils feu Stéphane, ses petits-enfants Francine (Kevin) et Anthony, ses frères Normand et Jean, ses soeurs Dolorès et Chantal, ainsi que plusieurs parents et amis.L'exposition aura lieu :146, RUE ST-LOUIS, SAINT-EUSTACHEvendredi le 27 mai de 15h à 17h suivi d'une cérémonie en la chapelle du salon.Vos voeux de condoléances peuvent se traduire par l'envois de fleurs.