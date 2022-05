MALOUIN, Monique



À Montréal, le jeudi 12 mai 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Monique Malouin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Josée Bonnier (Guillermo Sepulveda), Marc Bonnier (Tulipe) et Guy Bonnier (Jasmine Lebeau), ses petits-enfants Stéphanie Trahan, Gregory, Lancelot et Marilou Bonnier, son beau-frère André Waddell, sa belle-soeur Margot Malouin, ses nièces et neveux et plusieurs autres parents et amis.Elle est heureuse de retrouver ses parents Angéline et David, ses frères et soeurs: Normand, Roger (Carmen), Mariette, Rita, Thérèse et Jean ainsi que sa petite-fille Romane Bonnier.La famille recevra parents et amis au complexele dimanche 5 juin dès 13 heures. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon à 16 heures.La famille tient à remercier Swad ainsi que le personnel soignant du CIUSSS de Montréal-Est et Guylaine Fotso, Manite et le personnel soignant du Centre Jeanne-Le Ber.En guise de sympathie, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.