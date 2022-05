DRAPEAU, Françoise



Le 18 mai 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Françoise Drapeau, épouse de feu M. Marcel Charbonneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michelle (Roger), Luc (Claire), feu Paul, Philippe (Christiane), Sylvie (Serge), François (Micheline), Lorraine (Roger) et Josée (Patrick), Louis et feu Denis Drapeau, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :981, PRINCIPALE, SAINT-AMABLE, J0L 1N0Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 27 mai de 10h à midi et de 13h à 15h. Les funérailles suivront à 15h en l'église Saint-Amable.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Amable ou à la Fondation de l'hôpital Charles LeMoyne, en spécifiant l'unité des soins palliatifs pour le support de l'aide à mourir.Ceux qui le désirent pourront suivre la cérémonie en direct via le lien dans l'avis de décès du site internet du salon funéraire Demers.