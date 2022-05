Ceux qui imitent les menés

La plupart des espèces prédatrices nageant dans nos eaux se nourrissent de petits poissons lorsqu’elles deviennent adultes.

On retrouve sur le marché un nombre astronomique de reproductions de fretin. Les manufacturiers rivalisent d’ingéniosité afin de fabriquer des imitations aux apparences de plus en plus réalistes.

Lorsqu’on paye de 7 à 15 $ un poisson-nageur qui ressemble vraiment à un mené, on doit s’y prendre de la bonne façon pour le mettre en valeur aux yeux des espèces visées. La ligne est parfois mince entre une présentation parfaite et une approche boiteuse et sans attrait.

À la base

Pour que votre devon soit aguichant, il doit avoir l’air sexy et provocant. Cela signifie qu’il ne faut pas y ajouter des accessoires qui changeront inévitablement son look. Oubliez donc les avançons métalliques et les agrafes gros format. Même le fil pourrait nuire à votre présentation. Il est fortement recommandé de nouer un bas de ligne invisible en fluorocarbone d’une longueur de deux à trois mètres au bout de votre super fil ou de votre monofilament.

Si votre offrande est dotée d’un anneau fendu, vous pouvez faire le nœud que vous voulez directement sur celui-ci. En revanche, s’il n’en a pas, vous devrez opter pour un nouage ouvert, qui ne se referme pas au complet sur lui-même, comme le nœud Rapala. Sans quoi, chaque déhanchement du poisson-nageur sera grandement limité dû à la traction continue du fil principal.

Il arrive parfois que le devon ne nage pas sur un axe linéaire parfait, comme le ferait un vrai petit poisson. Si ce dernier bifurque vers la droite, il suffit de prendre des pinces à long nez et de replier légèrement l’attache principale vers la gauche, soit dans le sens opposé. Vous aurez compris qu’on fait l’inverse, s’il dévie vers la gauche.

Photo courtoisie

En profondeur

Pour le manufacturier, il est d’usage d’indiquer sur le boîtier d’origine à quelle profondeur plongera le devon en se servant d’un fil de 8 livres/test. Une fois l’emballage jeté, il est difficile de se rappeler ces données. Servez-vous d’un crayon indélébile pour écrire ce chiffre sur le plongeoir.

Sachez également que pour chaque tranche de deux livres de résistance supplémentaire que vous utiliserez, vous réduirez la plongée d’un pied. Ainsi, s’il devait s’enfoncer à 8 pieds avec de la 8 livres/test, il n’ira plus qu’à 7 pieds avec de la 10 livres, à 6 pieds avec de la 12 livres, etc. Pour ce qui est des super-fils, on doit se fier à leur diamètre plutôt qu’à leur résistance. Par exemple, un fil P-Line XTCB 8 Braid de 10 livres, qui a la taille d’un mono de 4 livres, lui permettra de s’enfoncer à plus de 11 pieds de profondeur. Il suffit de faire le calcul à l’envers.

Même si vous moulinez ou trollez à une cadence effrénée, votre leurre ne plongera pas plus profondément. Si vous commencez une récupération rapide, il plongera plus rapidement, mais n’ira pas plus bas qu’un autre exploité à basse vitesse.

Jusqu’à une distance de 20 mètres, il est astucieux d’orienter le bout de votre canne vers le bas, sans quoi, vous imposerez un point d’attraction vers le haut qui limitera la plongée de votre devon. Au-delà de cet éloignement, la position de la perche n’a pas d’importance.

Du piquant

Bien que la plupart des trucs que je vous présente aujourd’hui n’aient rien de nouveau, il est toujours bon de se rappeler les notions de base.

Comme pour tous les autres types de leurres, il est impératif de vérifier que vos hameçons sont bien piquants. En appliquant une légère pression sur un de vos ongles, si la pointe glisse au lieu de s’enfoncer et de se s’immobiliser, cela signifie que vous devez procéder à un bon aiguisage avec une lime conçue à cet effet.

Si les trépieds sont rouillés et que vous songez à les changer pour des nouveaux, assurez-vous qu’ils soient de la même taille, sans quoi, sa nage risque d’être affectée. Souvenez-vous aussi que lorsque vous les remettez en place, vous devez vérifier qu’ils se couchent naturellement sur le ventre de votre imitation faite de bois ou de matière plastique. Si ce n’est pas le cas, retirez-les et réinstallez-les de l’autre sens pour solutionner le tout.

La majorité des modèles sont équipés de deux ou trois trépieds. Lorsque les poissons mordent mal et que vous ne parvenez pas à les ferrer, il est possible de prendre une paire de pinces et de changer légèrement l’axe des pattes des hameçons en les crochissant vers l’extérieur. En lui donnant un tel angle, les babines des prédateurs ne pourront plus glisser. Sachez toutefois que les accrochages seront plus fréquents.

Si vous tentez votre chance dans un secteur où il y a beaucoup d’embûches et que vous craignez de rester pris au fond, prenez une paire de pinces tranchantes et coupez la tige des trépieds qui pointent naturellement vers le bas. Vous aurez encore deux hameçons qui se coucheront sur le ventre du devon et qui effectueront le travail souhaité.

Densité neutre

On entend de plus en plus parler des devons de suspension qui demeurent inertes entre deux eaux lorsqu’on freine la récupération. Il faut savoir que de nombreux modèles sont flottants, donc ils remontent à la surface lorsqu’ils sont à l’arrêt, tandis que d’autres caleront lentement. Leur habileté à rester immobiles dans la colonne d’eau, le temps d’une pause, nargue vraiment les prédateurs.

Il est possible d’alourdir un modèle flottant quelconque en se servant de bandes autocollantes lestées comme des Suspended Dots ou des Suspended Stripes. En les appliquant sur le corps du poisson-nageur et en faisant quelques tests, vous pouvez trouver son point de neutralité au niveau de sa flottabilité. Certains se servent même de fil de plomb comme celui que les soudeurs utilisent. Il suffit de l’enrouler autour du trépied frontal ou central et de vérifier son effet au niveau de sa flottaison.